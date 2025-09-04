Авиоексперт: Няма опасност за пътниците при заглушаване на GPS сигнал

Няма опасност за пътниците при заглушаване на GPS сигнал. Така авиоекспертът Тодор Иванджиков коментира инцидента с GPS сигнала при кацането на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на летището в Пловдив в неделя.

"Не знаем къде е истината, тъй като нямаме обратна връзка от пилотите", започна експертът, като уточни, че заглушаването на GPS сигнали се случва чрез силен радиосигнал от определена точка на земята или въздуха. Въпреки това, според Иванджиков, в авиацията съществува система за дублиране на навигационните технологии, което означава, че подобен проблем не представлява риск за пътниците.

„Това, че се губи GPS сигнал, не означава, че има опасност за пътниците", поясни той пред NOVA NEWS. Загубата на сигнал е често явление в определени зони по света, особено в райони на военни конфликти, където подобни „черни зони" са обозначени и пилотите, както и авиокомпаниите, са добре информирани за тях.

По отношение на слуховете, че пилотите използват хартиени карти вместо електронни навигационни системи, Иванджиков беше категоричен: „Повечето компании използват електронни карти, така че не вярвам тези слухове да са верни."

В подкрепа на думите на експерта е и становището на платформа за следене на полети Flightradar24.com, която заяви, че GPS сигналът в засегнатия район е бил добър през цялото време. „Може би е имало някакъв минимален проблем, но със сигурност не е свързан със сигнала", посочват от там.

Иванджиков допълни, че заглушаването в района на България, Румъния и Босфора е явление, което се наблюдава сравнително често след 2022 г., но то не застрашава безопасността на полетите.