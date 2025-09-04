Президентът Радев отива в Плевен заради кризата с безводието

Президентът Румен Радев ще посети днес Плевен и Гулянци, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

В Плевен Радев ще има работна среща с кмета Валентин Христов и областния управител Николай Абрашев по повод проблемите с водоснабдяването в града и района. След това президентът ще разговаря и с ръководството на Медицинския университет в града във връзка с откритото писмо на Академичния съвет на учебното заведение до институциите по повод водната криза и отражението ѝ върху здравеопазването, образованието и перспективите за развитие на региона.

По-късно Румен Радев ще участва в отбелязване на 51 години от обявяването на Гулянци за град. На пл. „Свобода" президентът Радев ще отправи приветствие към жителите на населеното място.

На 1 септември заради безводието беше обявено частично бедствено положение в Плевен и селата Николаево, Ралево, Ласкар, Бохот, Брестовец, Тодорово и Къшин; за община Долна Митрополия – в градовете Долна Митрополия и Тръстеник, за селата Биволаре и Победа. От 2 септември бедствено положение бе обявено и в селата Ясен, Опанец и Буковлък.

Вчера Министерският съвет прие решение за освобождаване с възстановяване и предоставяне на освободени държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди по искане на кмета на община Стражица и областния управител на област Плевен за преодоляване на последиците от обявено бедствено положение.

Народното събрание задължи Министерския съвет в срок до две седмици да сформира Национален борд по водите с цел координирани действия за преодоляване на водната криза през 2025 г. и координация на усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи.

Депутатите приеха решение относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в България, внесено от депутата от ГЕРБ-СДС Младен Шишков и група народни представители. На 21 август на извънредно заседание Комисията по околната среда и водите в парламента одобри проекта на решение, внесен от депутати от ГЕРБ-СДС, "БСП – Обединена левица", "Има такъв народ" и "ДПС – Ново начало".