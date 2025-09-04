Диана Ковачева: Наш дълг е да защитим авторитета на съдилищата ни

"Наш дълг е да защитим авторитета на нашите съдилища и да гарантираме, че европейският конституционализъм ще остане един жив щит на човешкото единство", заяви съдия Диана Ковачева от името на председателя на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в словото си на международната конференция EUnited in diversity III („Единни в многообразието" III), която Конституционният съд на Република България и Съдът на Европейския съюз (СЕС) организират в София.

„Европейският конституционализъм не е нещо определено веднъж завинаги, той еволюира постоянно. Заедно с всички партньори и националните съдилища ние формираме една триъгълна структура във времена, в които демокрацията и върховенството на правото са поставени под въпрос... Нека продължим с бдителност, скромност, смиреност и смелост това дело, за да оцелеят европейските ценности за бъдещите поколения", каза Ковачева.

Тя отбеляза, че европейският конституционализъм не прилича на никой друг, той не почива на една единствена Конституция, нито на авторитета на един лидер, а е динамичен, текущ процес, който вплита демокрацията, върховенството на правото и защитата на основните права на целия континент.

Всяка система опазва своята автономност и те всички заедно осигуряват защитата на основните свободи и права, като в тази връзка Съда на ЕС играе основополагаща роля, добави съдия Диана Ковачева.

По думите ѝ националните конституционни съдилища са първите бранители на основните права и естествените партньори на съдилищата в Люксембург и Страсбург в процеса за отстояване на основните права и съдебния диалог.