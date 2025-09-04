С VR очила събуждат античните керамични пещи край Павликени

VII фестивал „ Древна балканска земя" в Античен керамичен център край Павликени ще открият на 13 септември в Античния керамичен център край Павликени.

Античният фестивал ще отведе публиката на пътуване към миналото на региона чрез изключително вълнуваща и богата програма, със специалното участие на Група за исторически и антични възстановки „ Първи италийски легион" – Свищов, които ще представят атрактивно най-добрите години от живота в римската вила край Павликени, съобщиха организаторите.

В рамките на фестивала керамичното производство и традиции ще бъдат възродени от талантливи майстори-грънчари като майстора-грънчар Захари Иванов, който ще покаже пред публика своето майсторство и работа с крачно грънчарско колело. Авторска ръчно изработена керамика ще представят Теменуга Добринова и Венелин Петров от Vem-Art-Tem керамично студио, Антония Маркова и Иван Цанков и много други занаятчии. За първи път ще участват Golem studio, които ще покажат техники за ръчна изработка на керамични мъниста, висулки и различни украшения.

Посетителите ще имат възможност за дегустация на вино, произведено от една от най-добрите изби в региона, която печели все повече отличия и награди за своите уникални вина. В същото време ще се потопят в миналото с възстановка на антични занаяти и исторически облекла. Посетителите ще могат да вкусят от ароматната антична кухня по римски рецепти, а за всички желаещи ще работи щанд с антични облекла, реализирани изцяло от екипа на Историческия музея в Павликени.

Важен момент във фестивалната програма е представянето на изработеното приложение за виртуална реалност с . Те са създадени по Проект „Създаване на мобилна интерактивна изложба за АКЦ", по спечелена от музея сесия на Министерство на културата за целево финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и художествените галерии.

Традиционното ателие за украсяване и моделиране на керамика в античната демонстрационна работилница ще ангажира креативността на най-малките гости на фестивала и ще ги потопи в магията на глината.

За любителите на историята и археологията по време на събитието ще има и пешеходни турове с беседи, водени от служителите на Исторически музей – Павликени.