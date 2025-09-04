ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С малко труд и обикаляне по сергиите бурканче люте...

Пребиха директора на полицията в Русе

51284
Директорът на ОДМВР-Русе ст. комисар Николай Кожухаров СНИМКА: Русе Медия

Директорът на ОДМВР-Русе ст. комисар Николай Кожухаров е бил пребит рано тази сутрин, съобщи "Русе Медиа". Инцидентът е станал около 5.30 часа в района на ул."Мостова" и бул. "Придунавски".

По неофициална информация той е отивал на фитнес, както всяка сутрин. Имало е дрифтаджии, на които е направил забележка, и те са го нападнали и пребили, без да знаят кой е.

Кожухаров е бил откаран в болница, където е бил опериран по спешност. Първоначално е имало опасност да бъде отстранен единият му бъбрек, но по последна информация лекарите са се справили да не се стигне до там.

В момента директорът на полицията е в интензивно отделение.

Официална информация по случая няма от нито една институция до момента. По информация на "Русе Медиа" от МВР вече са изпратили екип на Главна дирекция „Национална полиция", който да се включи в изясняването на инцидента.

От МВР потвърдиха пред "24 часа" информацията.

По-късно кметът на Русе Пенчо Милков написа във фейсбук, че побоят е станал снощи и че Кожухаров е в "изключително тежко състояние" в болнтицата.

