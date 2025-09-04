Николай Димитров: Несебър обявява старт на проект за опазване на културното наследство

Община Несебър стартира прием на проектни предложения по Програма „Заедно за Старинен град Несебър", администрирана от Общински фонд „Култура". Инициативата, финансирана изцяло със собствени средства, е насочена към опазване и популяризиране на недвижимото културно наследство и към насърчаване на собствениците да реставрират и поддържат своите имоти.

„Несебър притежава уникално наследство, което трябва да бъде съхранено за поколенията. С настоящата програма общината подава ръка към собствениците на имоти – паметници на културата, и към всички, които искат да допринесат за съхраняването ценностите на града и популяризацията на Стария Несебър чрез различни инициативи ", заяви кметът на Община Несебър Николай Димитров.

Програмата ще подпомага реставрация и социализация на сгради с културна стойност, образователни инициативи, насочени към културното наследство, културно-творчески събития извън активния летен сезон.

Кандидатстването ще се осъществява в периода от 1 до 30 октомври – на място в Центъра за административно обслужване в Несебър или по електронна поща с квалифициран електронен подпис.

Подробна информация за условията и необходимите документи е публикувана на официалния сайт на общината, както и в туристическите информационни центрове.