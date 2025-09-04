Красимир Вълчев представи Елеонора Лилова като шеф на РУО – София

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев представи днес лично новия началник на Регионалното управление на образованието – София-град д-р Елеонора Лилова. Пред целия екип на най-голямото управление на образованието в страната министърът подчерта важността на тази институция и значението ѝ за провеждането на политиките в полза на учениците, училищата и учителите и тяхното развитие. Това съобщиха от РУО – София на сайта си.

Министър Вълчев изтъкна и отговорността и особената роля на РУО – София-град като звеното, отговарящо за почти една четвърт от училищната образователна система в страната, и постави особен акцент върху оказването на методическа подкрепа и стриктното спазване на нормативната уредба. Министърът представи новия ръководител – д-р Лилова – като лидер с доказани управленски, административни и лидерски качества, който се е утвърдил в развитието на своя кариерен път. Министър Вълчев изрази и особено силните си благодарности към д-р Ваня Кастрева, която в продължение на 17 години оглавява РУО – София-град, за постигнатите от нея множество успехи от столичната образователна система и изрази надеждата за продължаване на този възход.

Новият ръководител на РУО – София-град д-р Елеонора Лилова определи като свой приоритет продължаването на успешните традиции на институцията и реализирането на образователните политики на МОН чрез стриктното им прилагане. Тя заяви като своя цел също така настоящият девиз на звеното „Заедно можем повече" да се надгради в бъдеще до „Заедно постигаме повече", както и засилване на дигитализацията в работата на институциите на столичната училищна система. Д-р Лилова отправи специални благодарности и към дългогодишния ръководител на РУО – София-град д-р Ваня Кастрева, както за изключително успешната ѝ дейност в период от почти две десетилетия начело на институцията, а така също и за личния ѝ пример и подкрепа.

Д-р Ваня Кастрева от своя страна отправи благодарности към министър Вълчев, като подчерта значимостта на провежданите под негово ръководство политики за развитието на образованието у нас и по-конкретно в областта на училищното образование. Тя определи министъра като човек, който в момента пише история. С посланието да продължи да пише историята на РУО- София-град д-р Ваня Кастрева връчи на новия началник д-р Лилова символично бронзово перо, както и ключовете и печата на институцията. Д-р Кастрева отправи пожелание за успехи и като предаде малък училищен звънец на новия ръководител и добави, че звукът на този звънец се задава от МОН, а се предава към останалите от РУО.

В заключение министър Вълчев, заместник-министър д-р Емилия Лазарова, д-р Лилова и д-р Кастрева проведоха дискусия с експертите от РУО по актуални теми, като се подчерта особеното значение за подготовката на започването на новата учебна година, както и за наставническата и методическата подкрепа за назначените нови 30 столични училищни директори.