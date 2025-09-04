И Външно със съболезнования за жертвите в Лисабон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на външните работи изказва съболезнования на семействата на жертвите след инцидента с фуникуляр в Лисабон. Малко по-рано това направи президентът Радев в социалната мрежа "X"

„Съкрушени от новината за толкова много загубени животи при ужасната катастрофа на фуникуляра в Лисабон изказваме най-искрените си съболезнования на семействата на жертвите на този трагичен инцидент и желаем на ранените бързо възстановяване", се посочва в публикация на министерството в същата социална мрежа.

В Португалия днес е ден на национален траур след вчерашната катастрофа на фуникуляр в Лисабон, припомня БТА.

Към момента властите съобщават за 17 загинали и 21 ранени. Няма данни за пострадали български граждани, съобщи българското МВнР.