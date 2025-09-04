Марихуана за над 105 хиляди лева задържаха на Капитан Андреево (Видео)

Над 194 кг марихуана на обща стойност 105 632 лева задържаха на Капитан Андреево при съвместна акция на ГДБОП, Агенция "Митници" и Окръжна прокуратура - Хасково.

Задържан е сръбски гражданин за 72 часа. В петък ще бъде внесено искане в Окръжния съд в Хасково той да бъде задържан за постоянно, съобщиха от прокуратурата на брифинг пред медиите.

"От 30 август до 1 септември вечерта са проведени редица издирвателни и разузнавателни мероприятия. Бяха установени два влекача и едно ремарке - товарна композиция, която премина през територията на страната. Преценихме, че се използва за пренасяне на наркотици през територията на страната, поради което на 1 септември тази товарна композиция беше контролирана от наши служители, съвместно с екипи на Агенция "Митници". При опит да напусне страната беше извършена проверка", каза заместник-директорът на ГДБОП Емил Борисов.

Наркотиците са открити в тайник.

"Противодействието на наркотрафика никога не може да бъде успешно, когато работи само една единица", каза още Борисов.

"След проверка с рентген бяха забелязани подозрителни сенки в предната част на ремаркето. След разглобяване открихме специално изработен тайник, в който митническите служители откриха наркотика", уточни Стефан Бакалов, началник на отдел „Борба с наркотиците" в агенция „Митници".

Композицията е тръгнала от Испания, преминала през шенгенското пространство и е влязла на територията на България от Румъния. Единият влекач се заменя с втори, за да се намали подозрението и композицията става изцяло със сръбски регистрационни номера - и влекачът, и ремаркето, разкри Борисов.

Все още се разследва къде е натоварен наркотикът. Ремаркето е било празно.