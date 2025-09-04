НС настоя Черноморският регион да бъде признат като граничещ с Украйна, Беларус или Русия

Народното събрание, изтъквайки ключовото значение на кохезионната политика на Европейския съюз за икономическото развитие на регионите в България, настоява българските региони, граничещи с Черно море по източната граница на ЕС да бъдат третирани равностойно с останалите региони на държавите членки на Европейския съюз, граничещи сухопътно с Украйна, Беларус или Русия.

Това се казва в проект на декларация за позиция на България във връзка с предложения от Европейската комисия средносрочен преглед на кохезионната политика.

Проектът е внесен от депутати от ГЕРБ-СДС, „БСП-Обединена левица", „Има такъв народ" и „ДПС-Ново начало" и бе приет с 123 гласа "за", 16 "против" и без въздържал се.

Народното събрание призовава институциите на Европейския съюз - Европейски парламент и Съвет да отчетат в предстоящите законодателни и програмни документи на Съюза третиране на Черноморския регион равностойно на другите региони по източната граница на Европейския съюз. И призовава Министерския съвет да продължи да отстоява тази позиция, както в контекста на средносрочния преглед на кохезионната политика, така и в предстоящите преговори по следващата многогодишна финансова рамка за периода 2028-2034 година.

В документа вносителите припомнят, че този регион е изложен на нарастващи рискове пред сигурността, икономически и екологични последици в резултат на продължаващата война в Украйна, което има пряк и значителен ефект върху източните региони на България.