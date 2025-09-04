7 дни даде парламентът за предложения за член на СЕМ

Парламентът даде 7 дни за предложения на кандидати за член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание. Основното изискване към кандидатите е да имат опит в сферите на електронните медии, електронните съобщенията, журналистиката, правото или икономиката.

Неправителствените организации и медиите могат да задават въпроси на кандидатите до 3 дни преди изслушването им, пише още в процедурните правила. Те бяха приети със 111 гласа "за" и 29 "въздържал се".

Правилата за избор на член на СЕМ бяха изчетени в пленарната зала от шефа на групата на ИТН Тошко Йорданов, който е и начело на комисията за културата и медиите, в която ще бъдат изслушани предложените кандидати.

Според депутатът от ПП-ДБ Манол Пейков, членът на СЕМ трябва да бъде партийно независим и неговата отговорност в избора на шеф на БНТ ще бъде ключова.

"СЕМ е институцията, която назначава директорите на БНТ и БНР, а вече над 3 г. Емил Кошлуков управлява с изтекъл мандат обществената телевизия, което е породено от противоречивите решения на СЕМ. През това време срещу него имаше многобройни призиви за оставка, заради загубата на авторитета на обществената телевизия. Затова е нужен нов безпристрастен избор на шеф на БНТ. Членът на Съвета, който ще изберем трябва да съдейства за изчистване на този проблем, който засенчва хоризонта на медийната демокрация и свобода", заяви Пейков от парламентарната трибуна.

Любен Дилов обаче му напомни, че гласуването на правилата е част от протокола и ако има забележки към СЕМ да ги отправи към председателя на институцията.

"Той, доколкото знам, е ваша номинация", допълни депутатът от ГЕРБ.

"Проблемът със СЕМ е политическия блокаж, който възпрепятства да имаме легитимен директор на БНТ. Сякаш по някакви магически причини, един и същ съдия гледа делото, но по-важното послание е за избора на кандидата- да се спрем на такъв, който да бъде избран от широк политически кръг", коментира и Даниел Лорер от ПП-ДБ.