Освободиха обвинения за пожара в столичния кв. "Кръстова вада"

Обвиненият за пожара в столичния квартал "Кръстова вада" Петър Димитров е освободен от ареста. Мярката му е отменена от Апелативния съд в София. Определението е окончателно. 

Психиатрично становище, което защитата му внесе по делото, показва, че към момента на деянието той не е съзнавал свойството и значението на извършеното и поведението му е било изцяло болестно, пише bTV. 

Според съда прокуратурата е разполагала с данни за психичното състояние на обвиняемия и въпреки това е внесла искане за задържане, а не за настаняване в лечебно заведение. Тъй като съдът не е компетентен да започне процедура по налагане на принудителни медицински мерки, постанови да бъде изпратен препис от протокола, както и копие от психиатричното становище на Софийска градска прокуратура и Софийска районна прокуратура. 

Димитров е обвинен за това, че около 15:00 ч. на 24 август на около 150 метра от ул. „Мичман Тодор Саев“ № 27 в София запалил тревни площи и храсти с площ около 20 декара. Имуществото е със значителна стойност и е имало опасност пожарът да се разпростре и върху други жилищни имоти и паркирани в близост автомобили. 

 

