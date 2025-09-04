ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След разлята азотна киселина изследват почвата в село Черногорово

1016
КАДЪР: Фейсбук/Изпълнителна агенция по околна среда

От Регионална лаборатория - Хасково към ИАОС са взети 4 броя почвени проби извън сервитутната граница на пътя за производствена база на фирма за търговия с лабораторни консумативи „Марвин" ООД - Димитровград, съобщи Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) на официалната си фейсбук страница. 

Пробите са възложени от РИОСВ – Хасково, след като в резултат на аварийна ситуация по време на транспортиране е разлята азотна киселина в землището на с. Черногорово, общ. Димитровград. Съвместната проверка е извършена заедно с експерти от екоинспекцията.

Взетите почвени проби са в две дълбочини – от 0 до 10 см и от 10 до 40 см, и ще бъдат анализирани за съдържание на общ азот и активна реакция рН.

След приключване на изпитванията резултатите ще бъдат предоставени на РИОСВ - Хасково за действия по компетентност. 

От Регионална лаборатория - Хасково към ИАОС са взети 4 броя почвени проби извън сервитутната граница на пътя за...

