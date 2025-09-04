ИТН: Държавите, които граничат с войната в Украйна ще получават 100% финансиране срещу водната криза

С промените в кохезионната политика на Европейския съюз за държавите, които граничат с Беларус, Русия и Украйна, ще бъде отпускано 100% финансиране за проекти за водопреносната мрежа и за региони, засегнати от водната криза.

Това каза депутатът от ИТН Димитър Гърдев в кулоарите на парламента, след като в зала бе приет техен проект на декларация за признаването на Черноморския регион като граничен за военния конфликт между Русия и Украйна.

"България да бъде включена в новия регламент за кохезионната политика. ЕС направи средносрочен преглед, с който дава големи преференции на държавите, които граничат с Беларус, Русия и Украйна. В този преглед България не беше включена, а ние като държава, сме съпричастни и граничим чрез Черноморския регион с конфликта, търпим огромни загуби. В тази връзка инициативата ни е належаща и води до сериозни финансови стимули", обясни Гърдев.

В новия преглед, ЕС предвижда граничните държави да получат до 100% от проектите от кохезионната политика. Досега ЕС отпускаше до 60-65%.

"9,5% са авансово финансиране, а същевременно се разширява и обектът на програмите, които се финансират от кохезионният фонд. В тях са включени такива дейности, които са свързани с инфраструктурата с двойна потреба: железопътни, гари, пътища, пристанища., предвидено е и изграждането на жилища за социално слаби семейства. До 100% се финансират проекти за водопреносната мрежа и за региони, засегнати от водната криза. По новите механизми, авансовото плащане е 20%", каза още депутатът от ИТН.

"Това е изключителен механизъм, в който България наистина трябва да бъде включена, затова беше и нашата декларация, която беше приета с мнозинство в пленарна зала", допълни той.