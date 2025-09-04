Въздушни балони се издигат над Горна Оряховица този уикенд

Средновековен лагер ще е част от съпътстващата програма на феста

От 5 до 7 септември в красивата местност при хижа "Божур" край Горна Оряховица ще се проведе първи за региона Фестивал на балоните. Наред с панорамните издигания с въздушни балони, организираното от Общината тридневно събитие ще предлага непрекъсната съпътстваща програма с вход свободен за всички концерти и разнообразни инициативи.

Поради наличието на летище в близост, балоните ще са привързани към земята, но ще се издигат във въздуха на достатъчна височина, за да се гарантира неповторимо изживяване за пасажерите. Операторът на балоните LZ-2016 и LZ-OGQ, и туроператорът, ангажиран с организацията на панорамните издигания, са лицензирани. Балоните са с актуален преглед на летателна годност, с необходимите застраховки и лицензи. Ще бъдат пилотирани от лицензирани пилоти, уверяват от местната управа. Цената за издиганията край Горна Оряховица са 60 лв. за възрастен и по 40 лв. за деца до 11 г. В дните на фестивала издиганията ще се състоят от 7.00 до 10.00 ч. сутрин и след 19.00 ч. вечер, когато са подходящите атмосферни условия. Първите панорамни издигания започват в 19 ч. в петък.

Докато двата специални големи балона покоряват небето, в подножието на горнооряховската крепост ще оживее епохата на Второто Българско царство. В петък следобед там ще бъде изграден първи Средновековен лагер „Легенди за Ряховец". Духът на средновековната българска армия ще бъде пресъздаден, благодарение на великотърновския клон на НД „Традиция", Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции „Авитохол" от Варна, Калина Атанасова, Йордан Сивков, както и свободни реконструктори. С историческите възстановки ще бъдат представени бита и въоръжението на куманите, съюзници на българските царе. В лагера ще бъде разположен занаятчийски пазар с ръчно изработени изделия, ще има забавления, игри и работилници за малки и големи през целия уикенд.

Силни усещания и красиви гледки, спортни занимания като зумба и табата, разходки по екопътеките и природосъобразни инициативи, история, знания, кулинарни кътове и споделени емоции очакват посетителите. Ще има много музика, хоротеки на открито, а концертите на живо са с участието на Славка Калчева, Бриана и младите таланти Кристина Енчева и Иван Димитров.