Кметът на Русе за побоя над шефа на полицията: Няма да търпим безнаказаност

"Няма да търпим насилие и безнаказаност! Изисквам извършителите незабавно да бъдат задържани и съдени с цялата строгост на закона", това написа кметът на Русе Пенчо Милков за побоя над директора на ОДМВР-Русе ст. комисар Николай Кожухаров.

По-рано в четвъртък стана ясно, че Кожухаров е бил жестоко пребит от младежи, на които направил забележка за опасни маневри. Той е в болница в изключително тежко състояние, уточни Милков.

"Шокиран и гневен съм! Нямам думи, за да изразя емоцията си в момента, в който научих това! Да посегнеш на човек, който всекидневно работи за ред и сигурност, е нападение срещу целия ни град!", пише кметът на Русе във фейсбук профила си.

По думите му именно комисар Кожухаров е сред най-активните участници в кампанията за противодействие на агресията сред младежите – в спортните школи и училища на Русе. "Човек, борещ се срещу агресията, е нейна жертва".

Ето какво още написа кметът Милков:

Като кмет на Русе заявявам категорично: няма да търпим насилие и безнаказаност! Изисквам извършителите незабавно да бъдат задържани и съдени с цялата строгост на закона.

Русе е град на ред и справедливост. Ще засилим действията си срещу агресията сред младежите.

Ще работим заедно с училища, институции и граждани, за да покажем, че в Русе няма място за насилие, за безразсъдно поведение и за липса на уважение към човешкия живот.

Агресията няма да победи!