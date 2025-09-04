Министър Мундров в Пловдив: Живеем в дигитално време и с приемането на еврото ще работим с целия свят

То ще улесни търговията, ще направи пътуванията по-лесни и удобни, каза Петър Дилов

"Живеем в дигитално време и може би с приемането на еврото се открива възможност да работим с целия свят. Министерството на електронното управление поддържа публична електронна платформа, в която може всеки да види напредъка на администрациите. Въвеждането на еврото ще улесни електронното управление." Това каза в Пловдив министър Валентин Мундров на форум за популяризиране на единната европейска валута. На него присъстват и министрите Георги Георгиев, Манол Генов и Петър Дилов.

"Въвеждането на еврото е важна стъпка за България. То ще улесни търговията, ще направи пътуванията по-лесни и удобни, и ще създаде повече сигурност за бизнеса и гражданите. Това не е просто технически процес, а акт на доверие – доверие в нашата икономика, в институциите ни и в посоката, която страната е избрала. Още с присъединяването си към Европейския съюз България пое по този път и днес сме близо до неговото естествено продължение – членството в еврозоната", подчерта министърът на икономиката Петър Дилов.

Форума откри зам.-министърът на финансите Методи Методиев. "Членството в еврозоната е възможност за по-добър и ускорен растеж. Бюджетният процес ще се развива при спазването на строги фискални правила, а ние ще продължим със структурните реформи. Еврото не е панацея, но е важен инструмент, който ще ни даде повече стабилност и предвидимост. От нас зависи да съчетаем тази възможност с добри политики, които в дългосрочен план ще подобрят живота на хората", каза той. Според него може уверено да се каже, че нашата държава е готова за този процес. Зам.-министърът добави, че форуми като този не са пропаганда за еврото, а място за открит разговор и за предоставяне на точна и обективна информация за процеса.

Костадин Димитров приветства гостите и заяви, че подготовката за въвеждането на еврото е продължителен и сложен процес, който изисква навременна организация и активен диалог. "Именно затова днешната среща е толкова ценна – тя ни позволява да вървим заедно, по-добре информирани и по-уверени", каза той.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев увери, че Търговският регистър е готов за влизане в еврото. "Да бъдем част от еврозоната, за нас е възможност за икономическа стабилност, особено Пловдив има полза от това събитие. Не става въпрос за реклама на еврото. Задачите на цялата страна - всички органи да следят какво става на пазара и никой да не си мисли да надува цените", обясни той.

Според министъра на екологията Манол Генов България тепърва осъзнава, че с присъединяването си към еврозоната получава нови възможности за икономическа стабилност и сигурност. "Разбираемо е, че съществуват различни притеснения и прогнози – както позитивни, така и негативни относно въвеждането на еврото. Процесът безспорно е предизвикателство за страната ни, но същевременно отваря врата към преки ползи за българския бизнес. Членството в еврозоната ще осигури по-добър достъп до зелени инвестиции и европейски фондове, което е особено важно, тъй като България все още изостава в усвояването на средства за зелена трансформация", заяви Генов.