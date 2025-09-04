ПП искат нова процедура за избор на ръководство на антикорупционната комисия

ПП искат прекратяване на вече стартиралата процедура по избор на нови ръководители и членове на антикорупционната комисия. Те са внесли проекторешение за това в деловодството на НС.

"Искаме да се открие нова, в която този път да не се нарушават правилата за прозрачност и гаранциите за политическа независимост на предлаганите за ръководните постове кандидати", заяви в кулоарите на парламента Лена Бориславова.

Според юристката от ПП, проблемите с настоящата процедура могат да бъдат разделени на 3 групи: сроковете били умишлено съкратени, дейността на Номинационната комисия протекла през август, когато общественото и медийното внимание било намалено заради ваканционния сезон, а кандидатите не предложили решения за подобряване на КПК, а за надграждане на дейността и запазване на текущите практики на комисията.

Само 12 дни пък имало за предложения на кандидати. "Висшият адвокатски съвет не можа да спази собствения си закон за адвокатурата и да излъчи кандидат законосъобразно, като член на Номинационната комисия", каза Бориславова. Освен това оценката на комисията не била безпристрастна.

"С такива кадри няма да имаме избор, който да доведе до истинско разследване и борба срещу корупцията. Затова откриването на нова процедура е нужно, за да гарантира и получаването на плащането по Плана за възстановяване и устойчивост, защото проблемите по текущата процедура едва ли ще бъдат пренебрегнати от Европейската комисия", обясни Бориславова.

От ПП не предложили кандидат главно заради кратките срокове, но и заради нежеланието на хора да участват в един "предизвествен процес". Според депутатката имало достатъчно време за изготвянето на изборните правила за ръководство на КПК, за да се гарантират "нормални срокове". Ако предложението им за нова процедура бъде прието, щели да разговарят с потенциални кандидати и ще разчитат на "по-ефективно" включване на гражданския сектор в нея.

"Те имат право да предлагат, но бяха лишени от тази възможност заради кратките срокове. Надявам се поне да разговарят с ЕК, защото сме сигнализирали за всички проблеми с процедурата, за да разберат дали не поставят под риск парите за ПВУ", каза още юристката.

Днес трябваше да се проведе заседание на парламентарната комисията за противодействие на корупцията, но то бе отменено заради удълженото пленарно заседание.