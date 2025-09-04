Министър Митов и главният секретар Рашков пътуват към Русе при пострадалия Николай Кожухаров

Във връзка с инцидент и посегателство над директора на ОДМВР-Русе, министърът на вътрешните работи Даниел Митов и главният секретар на МВР главен комисар Мирослав Рашков пътуват за областния град, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Те ще посетят УМБАЛ „Канев" , където е настанен за лечение пострадалият старши комисар Николай Кожухаров.

Той не е пребит, ударен е веднъж, но много лошо, научи "24 часа" от източници в МВР. Бъбрекът му едва е бил спасен.

По-рано днес стана ясно, че Кожухаров е бил нападнат около 5.30 часа тази сутрин в района на ул."Мостова" и бул. "Придунавски". в Русе. Отивал на фитнес. Имало е дрифтаджии, на които е направил забележка, и те са го нападнали без да знаят кой е. Кожухаров е бил откаран в болница, където е бил опериран по спешност.

По-късно кметът на Русе Пенчо Милков написа във фейсбук, че побоят е станал снощи и че Кожухаров е в "изключително тежко състояние" в болнтицата.