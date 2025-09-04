Подкрепете проекта тунел „Железница“ на АМ „Струма“ в конкурса за най-добри проекти на ЕК

Проектът за изграждането на тунел „Железница" на АМ „Струма" е един от 25-те финалисти в конкурса за най-добри европейски проекти на Европейската комисия - REGIOSTARS 2025. Той е сред 5-те проекта, достигнали до последна фаза в надпреварата в категория „Свързана Европа", съобщиха от АПИ.

Гласуването за финалистите, което ще определи Наградата на публиката, започна и ще продължи до 15 октомври. Всички желаещи да подкрепят проекта за тунел „Железница", могат да го направят тук. Публичният вот е достъпен и във всички социални платформи, на страниците на инициативата- REGIOSTARS Awards public voting.

Агенция „Пътна инфраструктура" ще представи проекта по време на Европейската седмица на регионите и градовете, която ще се проведе в средата на октомври 2025 г. в Брюксел. На база оценките на журито, победителите в съответната категория ще бъдат обявени на официалната церемония, която ще се проведе на 15 октомври.

Общият брой на проектите в конкурса е 266 от всички държави-членки на ЕС. Определените за последна фаза проекти са оценени от жури, назначено от Европейската комисия.

Тунел „Железница" е с дължина около 2 км и е с две отделни тръби за движение. Съоръжението е с всички системи за безопасност, енергоефективно осветление, вентилация, видеонаблюдение, пожароизвестяване, интелигентна система за управление на трафика, аварийни SOS кабини, електронна система за контрол на достъпа и т. н. Между тръбите има четири напречни връзки за пешеходци и още две за автомобили, по които могат да минават линейки, пожарни и други специализирани машини. В случай на пътен инцидент или затваряне на една от тръбите те ще се използват за безопасно извеждане на пътниците.

В обхвата на проекта е изградена и площадка за хеликоптери, която може да се използва както за медицински хеликоптери, така и при масови инциденти, планински спасителни операции и др. Проектът е реализиран със средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г.

Гласуването е стартирано и в посочените социални платформи:

Instagram

Facebook

LinkedIn

X