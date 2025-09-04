Една година затвор за 40-годишен, ограбил жена в Монтана

На 4 септември в открито съдебно заседание, Районен съд – Монтана одобри споразумение между Районна прокуратура – Монтана и защитата на подсъдимия М. Л. Г. за 1 година лишаване от свобода ефективно при първоначален „общ" режим за извършен от него грабеж.

Според внесения обвинителен акт на 15 февруари 2025 година, след 18:25 ч., на железния пешеходен мост над река „Огоста" в Монтана, 40-годишният М. Л. Г. отнел от Р. Е. В. движима вещ – дамска чанта, съдържаща пари, лични документи и вещи на обща стойност 234 лева, като употребил за това сила – блъснал я с ръце. Деянието, извършено от М. Л. Г., се наказва за грабеж. В рамките на образуваното досъдебно производство са назначени и изпълнени съдебно-оценъчна и видео-техническа експертизи.

Пред съда М. Л. Г. – с основно образование, работещ, осъждан, се призна за виновен и заяви, че доброволно е подписал постигнатото с Районна прокуратура – Монтана споразумение и поиска същото да бъде одобрено от съда. Поради това делото беше гледано по реда на глава 29 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) – споразумение за решаване на делото в съдебното производство.

След като се запозна със съдържанието на споразумението и събраните по досъдебното производство доказателства тричленен състав на Районен съд – Монтана одобри споразумението между Районна прокуратура – Монтана и защитата на подсъдимия М. Л. Г. като го призна за виновен и му определи 1 година лишаване от свобода ефективно при първоначален „общ" режим. Съдът приспадна от наложеното му наказание времето, през което е бил задържан в рамките на досъдебното производство. Причинените от деянието имуществени вреди на пострадалото лице са възстановени.

Съгласно постигнатото и одобрено от съда споразумение между страните, подсъдимият М. Л. Г. трябва да заплати направените в досъдебното производство разноски за извършените съдебно-оценъчна и видео-техническа експертизи.

Определението на Районен съд – Монтана е окончателно и не подлежи на жалба и протест.