ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Делян Пеевски: Пълна подкрепа за ст. комисар Никол...

Времето София 30° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21232900 www.24chasa.bg

На Перперикон откриха още две раннохристиянски гробници (Снимки)

2296
Текат последните приготовления за разкриването на първия саркофаг

На бял свят се появиха още две раннохристиянски гробници с формата на каменни саркофази. С тях броят на фиксираните каменни гробници и открити погребения от 5-6 век надхвърля 20, съобщава проф. Николай Овчаров.

Текат последните приготовления за разкриването на първия саркофаг, което ще стане утре, събота, след 8.00 сутринта. На снимката д-р Николай Бояджиев описва покривните плочи на саркофага. До него е открит фрагмент от прекрасна късноантична керамична лампа с декорация от християнски кръстове. 

Текат последните приготовления за разкриването на първия саркофаг
Текат последните приготовления за разкриването на първия саркофаг
Текат последните приготовления за разкриването на първия саркофаг
Текат последните приготовления за разкриването на първия саркофаг

Текат последните приготовления за разкриването на първия саркофаг
Текат последните приготовления за разкриването на първия саркофаг
Текат последните приготовления за разкриването на първия саркофаг

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол