На Перперикон откриха още две раннохристиянски гробници (Снимки)

На бял свят се появиха още две раннохристиянски гробници с формата на каменни саркофази. С тях броят на фиксираните каменни гробници и открити погребения от 5-6 век надхвърля 20, съобщава проф. Николай Овчаров.

Текат последните приготовления за разкриването на първия саркофаг, което ще стане утре, събота, след 8.00 сутринта. На снимката д-р Николай Бояджиев описва покривните плочи на саркофага. До него е открит фрагмент от прекрасна късноантична керамична лампа с декорация от християнски кръстове.