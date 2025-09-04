Премиерът: Тече хибридна информационна атака на опозицията по темата със самолета на Фон дер Лайен

С хибридна информационна атака на опозиционните партии към българските институции е било съпроводено изслушването за случая със самолета, в който е била председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен. Това каза в изявление в Министерския съвет премиерът Росен Желязков. Той го нарече още "информационна каша". С него беше и вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов.

Желязков съобщи обстоятелствата около случая пред медиите.

"По време на захождането на самолета за кацане изчезва GPS сигналът, което се докладва от пилота на българското Ръководство на въздушното движение. В разговора се предлага кацане по прибори. Самолетът прави необходимия заход за това и каца безопасно на летище Пловдив. Веднага ми беше съобщено и разпоредих на РВД и ГВА да направят проверка. Още същия ден ми беше докладвано, че наземните прибори не са констатирали заглушаване. Това не означава, че на бордовите устройства на самолета не е констатирано. Възложил съм на ГВА да поиска проверка на приборите и компютрите на самолета", каза още премиерът.