Военни се включват в борбата с водната криза в Плевен

Формирования от Сухопътните войски се включват в провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за преодоляване на водната криза в региона на Плевен. От днес, 4 септември, военнослужещи със специализирана инженерна техника от състава на Пето бригадно командване и 55-и инженерен полк участват в разчистването и възстановяването на неизползвана от дълги години връзка между река Дъбнишка бара и Ясенския напоителен канал. Ръководител и координатор на изпълнението на поставената задача е командирът на Пето бригадно командване полковник Иван Вълев. Дейностите се извършват във връзка с преодоляването на трайната липса на вода за питейно-битови нужди в Община Плевен и региона. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

Военнослужещите действат по искане на областния управител на Плевен, съгласно резолюция на министъра на отбраната и по разпореждане на началника на отбраната.