Двама са пострадалите при инцидента в завод "Арсенал", оперират единия

Двама са пострадалите мъже при трудова злополука в завод "Арсенал" в Казанлък, на единия от тях се извършва оперативна интервенция.

Единият от тях е на 46 години и е с коремна травма, като му се извършва оперативна интервенция. Вторият е на 56 години и е с травма, увреждаща слуха му.

До момента е установено, че в 10:30 часа днес в цех в оръжейния завод, по време на извършване на ремонтни работи на сепаратор на центрофуга за нитроглицерин, е настъпила трудова злополука. В помещението не е възникнал пожар и не са причинени материални щети.

Районната прокуратура в Стара Загора наблюдава досъдебно производство за извършено престъпление по чл.134, ал.1, т. 2 от Наказателния кодекс - за това, че на двамата мъже е причинена средна телесна повреда поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност.

По досъдебното производство се извършват действия по разследването - оглед на местопроизшествие. Предстои назначаване на съдебномедицинска и техническа експертизи за установяване на причината за настъпване на инцидента. Предстоят разпити на свидетели. Срокът за разследване е двумесечен, съобщава БТА.

От Изпълнителна агенция (ИА) "Главна инспекция по труда" уточниха за БТА, че при извършване на ремонт (избиване на лагер) на сепаратор е възникнала детонация, в резултат на която части от сепаратора са предизвикали нараняване в коремната област на работник. Ремонтът е извършван от двама работници, единият от които, с помощта на чук и дървена подложка, е направил опит да избие лагера на сепаратора, който не е бил използван от няколко години и вероятно не е бил почистен от остатъчно взривно вещество. Вследствие на триенето е възникнала детонация, при която е излетяла част от сепаратора и е наранила стоящия до него работник.

Инцидентът се е случил в Ремонтно-механична работилница към Завод 3 на територията на дружеството. Проверката от страна на ИА „Главна инспекция по труда" продължава.