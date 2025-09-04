Двама са в болница след удар на БМВ в камион на мост над Стряма в Карловско

Водачът на леката кола имал книжка от няколко месеца

Двама водачи са в болница след челен сблъсък на БМВ в товарен автомобил "Ивеко" на мост над река Стряма в Карловско, съобщават от полицията. Според получения след 14 ч. сигнал лек леката кола навлязла в лентата за насрещно движение и се сблъскала с камиона. БМВ-то управлявал 18-годишен с придобито свидетелство за правоуправление от няколко месеца. Той и 46-годишният шофьор на камиона са транспортирани в здравно заведение за прегледи. Пробите за алкохол и на двамата са отрицателни.

Заради катастрофата временно се затваря за движение и в двете посоки пътят между селата Дъбене и Войнягово. На мястото текат огледи.