Радев от Плевен: Немислимо е държавата да не може да гарантира достъп до вода

Водата е базова ценност и е немислимо в европейска България държавата да не може да гарантира достъп до най-елементарното, достъп до вода. Това каза пред медиите президентът Румен Радев след работна среща с кмета на Плевен Валентин Христов и областния управител Николай Абрашев по повод водната криза в града и района.

По думите му е необходима сериозна мобилизация и координация между всички институции на всички нива, за да има не само дългосрочно решение на проблема. Според държавния глава хората очакват аварийни и краткосрочни мерки.

"Искам да изразя своята солидарност с гражданите на Плевен и на региона, и с хилядите българи от страната, измъчвани от безводието", каза още Радев, цитиран от БТА.