ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Удължено работно време на метрото заради България ...

Времето София 30° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21233458 www.24chasa.bg

Радев от Плевен: Немислимо е държавата да не може да гарантира достъп до вода

1212
Румен Радев СНИМКА: Пресцентър на президентството

Водата е базова ценност и е немислимо в европейска България държавата да не може да гарантира достъп до най-елементарното, достъп до вода. Това каза пред медиите президентът Румен Радев след работна среща с кмета на Плевен Валентин Христов и областния управител Николай Абрашев по повод водната криза в града и района.

По думите му е необходима сериозна мобилизация и координация между всички институции на всички нива, за да има не само дългосрочно решение на проблема. Според държавния глава хората очакват аварийни и краткосрочни мерки.

"Искам да изразя своята солидарност с гражданите на Плевен и на региона, и с хилядите българи от страната, измъчвани от безводието", каза още Радев, цитиран от БТА.

Румен Радев СНИМКА: Пресцентър на президентството

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол