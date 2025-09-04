Арестуваха четиримата биячи на шефа на полицията в Русе

Четирима души са задържани за нападението над шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров. Те са били задържани по-рано днес.

Поводът за агресията им над шефа на полицията е забележка, която той им направил, след като ги видял да дрифтят. Те не знаели кой е нападнатият от тях човек. Към Русе потеглиха вътрешният министър Даниел Митов и главният секретар на МВР Мирослав Рашков. Те ще посетят Кожухаров, а изявления се очакват около 19 часа. Тогава ще станат ясни и повече подробности за нападателите.