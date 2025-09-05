С модерното си производство заводите ще осигуряват близо 6000 работни места.

Ключови не само за България, но и за целия Европейски съюз са Вазовските машиностроителни заводи с боеприпасите, произвеждани в съответствие със стандартите на ЕС. Преди дни председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен дойде лично да се запознае с производствения процес и възможностите за модернизация. При визитата си тя изтъкна, че приносът на отбранителната ни индустрия е повод не само за национална, но и за европейска гордост.

Затова и именно във ВМЗ - Сопот ще се изградят две нови производства, жизненоважни за европейската отбрана – за барут и за 155-милиметрови снаряди. Ще създадете добри работни места в региона и ще има траен растеж, каза Фон дер Лайен.

Производствата ще са съвместно с германския отбранителен концерн “Райнметал”, а средствата, които ще вложи България, ще дойдат от европейския финансов механизъм за инвестиции в отбраната SAFE. По негова линия ще се отпуснат 480 млн. евро. Общата стойност на заводите ще е 1 млрд. евро. Те ще осигурят до 1000 нови работни места.

Заводът в момента осигурява заетост на над 4900 души. Само за последната година са назначени 330 нови работници. Служителите получиха и повишение на заплатите с 8% от началото на юли. Министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов, който е принципал на държавните ВМЗ, пое ангажимент за това още през март. “Активно работим ВМЗ да продължат да се модернизират и развиват чрез разширяване и надграждане на съществуващите производствени мощности, както и да осигуряват устойчиви работни места и по-високи възнаграждения”, обеща тогава Дилов. Към заплатата служителите получават социални придобивки като ваучери за 200 лв., столово хранене, безплатен транспорт, подаръчни ваучери за рожден ден.

ВМЗ имат сключени договори за дуално обучение с пловдивския филиал на Техническия университет в София и с Професионалната гимназия “Владимир Заимов” в Сопот, като през 2024-2025 г. по програмата са подписани договори с 25 ученици от 12. клас.

Дружеството изпълнява инвестиционна програма за разширяване на производството. Предстои да бъдат въведени в експлоатация два нови цеха на площадката в Сопот за производство на артилерийски боеприпаси, както и модернизация на площадката в Игнатово.

Търсенето на специална продукция нараства, затова се планира увеличаване на капацитета чрез нови технологии и производствени линии. Вече са въведени в експлоатация машини и оборудване на стойност над 8 млн. лв. и съоръжения за 4,4 млн. лв. за разширяване и модернизиране на производствените процеси. В инвестиционната програма, която в момента се изпълнява, е заложено и изграждането на нови сгради и ремонт на съществуващите на стойност 2,9 млн. лева.