Валентин Радев: Заводът за барут е нужен, това е рисково производство и има нужда от обучени специалисти

Боеприпасите са горивото на войната. Има артилерийски системи, има дронове, които пренасят боеприпаси. Голямо текучество има и лесно се разхожда. По-особен е барутът защото е рисково производство, трябват обучени специалисти. България затвори завода за всички взривни вещества още през социализма, оставихме всичко в ръцете на "Арсенал". Това е недостатък, всичко останало правим много добре. Ако има инвестиции и средства ще се намери решение.

Това каза бившият вътрешен министър и зам.-министър на отбраната Валентин Радев в предаването "Лице в лице" по bTV.

"Не съм специалист по инвестиции, но за това се работи от месеци, не е измислено онзи ден. Работи се, всичко ще бъде изчислено по процентите- 51% за германците, 49% за нас. Най-важното е, че с този проект ставаме европейски, но и натовски износител", коментира той двата нови завода, които България ще прави съвместно с "Райнметал" за барут и 155-мм снаряди по стандарта на НАТО.

Радев, който в момента е председател на Сдружението на специалистите по боеприпаси, обясни че повече от 80% от износа на военна техника досега е бил от бившето съветско въоръжение, а сега се преминава към качество на ново ниво.

"Препоръчвам на тези, които ще преговарят да се борят да правим новия образец на снарядите: М-795, да започнем оттам", заяви Радев.

"Ние сме помогнали много на Украйна с нашата специализация за боеприпаси за близък бой. Имаме 5 степени на контрол в държавата, пишем специално доклади какво сме произвели, какво сме изнесли. Давали сме 1/3 от военното производство за войната, но в началото. И основно боеприпаси и леко въоръжение", каза той относно изявлението на шефката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в неделя, че България е доставила 1/3 от въоръжението за Украйна от началото на войната.

"80-90% от трудовите инциденти са в резултат на обикновена човешка грешка. Причините са много: бързо производство, недобре обучени и инструктирани работници. Това са опасни производства, но сме равнопоставени с другите държави. Тук няма повече инциденти, отколкото в Европа", коментира Радев, след като в четвъртък се разбра за пореден фатален инцидент във военния завод "Арсенал".

"Трябва обаче да има контрол, защото става дума за рискови производства. Дори механичните системи в заводите са опасни. Урсула фон дер Лайен каза в неделя, че ние сме единствената страна в Европа, в която най-големият работодател е отбранителна фирма. В "Арсенал" в момента работят над 12 хиляди човека, във ВМЗ вече са към 5 хиляди. Трудно се намират и специалисти и не могат да ги обучават за краткото време, с което разполагат", обясни бившият министър.

"Дали агресията е навсякъде, трябва да видим статистиката. Почти съм сигурен, че не са го разпознали, а доколкото разбирам това става около дома му. Ще видим обаче какво ще разберат от полицията. Нашето общество изпусна 1-2 поколения откъм възпитание. Всички трябва да напрегнем сили да вярваме в това, сърцато да се борим срещу агресията", каза бившият МВР министър във връзка с нападението над шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров.

"Доверието се гради с личния пример. От семейството, от училището, от нас като граждани. Ние добрите сме повече от онези, които нарушават правилата. Това е най-важното нещо. Трябва да внимаваме, апелът ми е към политиците: да внимават с думите. Ако няма доверие в институциите, всичко се разпада надолу. Ние гласуваме за тях и имаме право да изискваме. Повече хора трябва да ходим да гласуваме, защото от нас зависи", каза още той.

Радев обясни, че ролята на главния секретар на вътрешното министерство е от ключово значение, защото ръководи оперативно областните дирекции на полицията. "Трябва да превежда от професионален на политически език и ако това звено липсва, МВР остава без управление", допълни бившият министър.