Дават 5000 лв. заплата за лекари специализанти в габровската болница, но кандидати няма

Въпреки предлагано възнаграждение от 5 000 лева, обявеното място за специализант по анестезиология в областната болница в Габрово остава празно. Същата заплата е предвидена и за специализанти по нервни болести и педиатрия, но кандидати няма за нито една от позициите.

„Никой дори не се интересува от условията", признава директорът на МБАЛ „Д-р Тота Венкова" д-р Минко Михов пред БНР. По думите му осигуряването на апаратура и ремонтирането на отделения е далеч по-лесно, отколкото намирането на лекари и медицински сестри. Най-големият проблем, с който се сблъсква болницата, е липсата на специалисти, готови да работят.

Последният опит да бъдат привлечени лекари специализанти, въпреки примамливото предложение, също удря на камък:

"Офертата е съвсем реална - за 5000 лв. чиста заплата, която ще получава един специализант в момента, в който започне специализацията си. Такъв тип оферти не важат само за отделението по реанимация. Болницата търси повече от 15 специализанти почти по всички основни специалности. Интересът е нулев. Заплащането в част от тези специализации е същото. /.../ Ние можем да осигурим дали общинско жилище, дали плащане на наем - настаняването в града, транспортни разходи, ако са от близки градове и желаят да си пътуват. Всички тези опции са валидни за всички специализанти".

Болницата предлага и безплатна възможност за повишаване на квалификацията на лекари и медицински сестри в белгийска клиника, с която поддържа дългогодишни партньорски отношения. Това е още един плюс, освен всички останали, казва директорът на здравното заведение.

Според него "повечето протести на младите лекари като че ли са насочени към това да осигурим на всички желаещи специализация в определени 2-3-5-8 болници в страната - в София, Пловдив, Варна". "Всички останали болници не представляват интерес за новозавършилите лекари, което е изключително странно", категоричен е д-р Михов.

Разговорът за недостига на лекари и медицински специалисти в габровската болница става все по-тежък. Последно група от специализанти започнала работа в габровската болница преди три години. "От тогава до сега има единични колеги, които са започнали работа", отбеляза директорът, като уточни, че през последната година никой не е проявил интерес.

Д-р Михов коментира още, че областните и общински болници дават на младите лекари възможност да натрупат много повече опит в сравнение с работата в университетските клиники.

Осигуряването на медицински сестри е още по-сложно. Около 40 са вакантните работни места. Въпреки че болницата, заедно с местната власт, се опитват да привлекат желаещи да се обучават за медицински специалисти, като осигуряват стипендии, тази мярка в случай, че проработи, ще даде резултат след няколко години.

Болничното ръководство провежда и кампания сред учениците в областта, като ги запознава с предимствата на медицинските професии.

Кадровите проблеми се отразяват пряко на обслужването на пациентите. Отношението на лекарите и персонала към болните е причината за 80% от оплакванията, стигнали до ръководството.

Тежкият недостиг на кадри поставя под риск осигуряването на болнична помощ за цялата област. Закриването на част от дейността би лишило жителите на областта от базова помощ, а най-засегнати ще бъдат отново социално уязвимите.