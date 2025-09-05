Като рейнджър преживял атентата в Кандахар, сега Евгени кове шампиони по карате

Неведоми са пътищата Господни, пише в Библията като перифраза на послание на апостол Павел до римляните. С този цитат може да се определи животът досега на Евгени Енчев от Ловеч.

45-годишният бивш рейнджър е настоящ треньор по карате. Скорошни успехи на негова възпитаничка ни насочват към тренировъчната зала на неговия клуб. Посреща ни в работно облекло - с кимоно. Веднага забелязваме черния колан. Кани ни вътре с изричното предупреждение да не стъпваме с обувки върху татамито (японска традиционна настилка за тренировки по джудо, карате или айкидо - б.р.).

Притеснен е, макар че е на своя територия. Признава, че за първи път говори пред журналисти. А като насочат камера или фотоапарат към него, направо се "гипсира" и не обича да говори за себе си. Обясняваме, че всъщност ще направим разказ за живота му. А когато подготви световен шампион, ще се гордеем, че сме първите, успели да го разприказват. Едва тогава Евгени се отпуска и започва да разказва как каратето заело централно място в живота му. Треньор и медалистки триумфират след поредната победа на татамито.

С любимия спорт започнал да се занимава още като ученик - през 1997 г., 10 години тренирал при покойния вече Стойко Бончев. Там се запознал и с бъдещата си съпруга Силвия. Сетне вятърът го отвял в град Левски, където спортувал при роднините си Росица и Милен Петрови.

Покрай тренировките между него и Силвия се зародило чисто приятелство, което се изразявало в епизодични срещи без намек за нещо сериозно. Така било до влизането му в казармата. Силвия пък продължила образованието си в Англия и пътищата им се разделили.

Евгени поддържал спортната си форма непрекъснато и след уволнението си се насочил към най-добрата школа по карате - тази в Стара Загора. Отишъл в клуба на шихан Асен Асенов, където се подготвял 2 г. Обаче с тренировки нямало как да се издържа, трябвало да започне работа. След като обмислил вариантите решил, че най-близко до спортната му натура е армията. През март 2009 г. той вече бил военослужещ.

"Отвори се мисия в Афганистан, подадох рапорт и бях одобрен. Четири месеца трае обучението. Бяхме 300 бойци, като всяка седмица полагахме изпити - за физическа подготовка, тестове, за оперативна дейност, включваща ориентиране по карта, действия спрямо дадената ситуация и всичко, което може да ни послужи във враждебна среда", обяснява Евгени. Тези, които не издържали отпадали. За радост обаче почти всички се справили. Евгени и Силвия обичат да изкачват върхове - и планински, и житейски.

Преди заминаването му за Афганистан съдбата отново го срещнала със Силвия, след като 6 години не се били виждали. Но този път искрата между тях пламнала, любовта ги намерила. И в началото на 2010 г., когато заминал за Кандахар, скътал хубавото чувство в душата си.

Реалността там била ужасяваща. Нашите момчета постоянно били под ракетен обстрел. Евгени преживял и нападението над базата, когато тежко бяха ранени четирима български войници.

- Какво е чувството да си под постоянна заплаха за живота ти?

- Странно е. Адреналинът е висок и донякъде те износва, а от друга страна започваш да гледаш на живота по по-различен начин. До този момент всичко беше щракане с пръсти - купони, веселие. Но след мисията започнах да мисля за семейство, за деца и се радвах на малките неща, които преди не забелязвах.

- Кое е най-екстремното ти преживяване там?

- Имаше нападение над базата. 20 часа стояхме по наблюдателните кули като не знаехме откъде ще започне вражеският обстрел. Напрежението бе много голямо - стоиш и чакаш без храна, без сън, превръщаш се в кълбо от нерви.

Основната задача на бойците била охрана на периметъра около базата. Давали се 6-часови дежурства, след което 12 часа отдъхвали. "Там денят е 18 часа, не 24 и постоянно се ротираш - на 4-5 наряда пропускаш един като почивка, връща се назад Евгени.

След края на мисията се завърнал в България и продължил да служи в армията още 3 г. Вече с друго съзнание, помъдрял след престоя в Кандахар решил да създаде семейство. По това време любимата Силвия работела в София, разстоянията ги разделяли. Обаче в крайна сметка любовта взела превес, Евгени загърбил военната служба и заминал при нея. Оженили се, животът започнал отначало. Една от малкото му снимки от Кандахар

Младото семейство се увеличило с раждането на дъщеричката им. Наред с радостта от появата й дошла и мъката. Още на втория месец разбрали, че детето е с мускулна атрофия. Незабавно повели битка за лечението на детенцето си - потърсили специалисти в Италия. Отговорът бил отчайващ - момиченцето няма никакъв шанс за оцеляване. След 9 месеца болестта победила.

С насълзени очи Евгени споделя, че това бил най-тежкия и мрачен период в живота му. Но нали в него все пак има баланс - след мъката идва радостта. Още първата седмица след като погребали първородната си рожба, Силвия разбрала, че отново е бременна. Сега двамата с Евгени са щастливи родители на 11-годишния Георги и чаровницата Ани на 8 години.

- А кога реши да превърнеш страстта си към каратето в професия?

- Работех в един фитнес, но това не бе моето, не ме задоволяваше. Затова през 2018 г. решихме с каратегата и приятел Данчо Рачев да основем клуб по карате. Сблъскахме се с доста трудности покрай регистрацията, но успяхме, защото във федерацията ме познават като състезател.

- А как се придобива черен колан?

- Трудно. Постига се с много тренировки, постоянство и дисциплина.

- Какви успехи имаш като състезател?

- Вице европейски шампион при ветерани, вице балкански, 6 пъти съм шампион на международен турнир за ветерани. И при мъжете имам доста награди - не ги броя, защото не са ми толкова важни. Единствено не съм участвал в световно първенство, но може и това да стане. Евгени (първият вляво) с бойните другари от батальона в Афганистан

В новосъздадения клуб заприиждали деца, тренирали и започнали да печелят награди, това е лаконичното му описание на успехите като треньор. 70 са членовете на школата, от тях 40 са деца. И вече клуба кове шампиони.

Миналата година при децата са завоювани две европейски титли, а тази година на Световната купа във Варна 15-годишната Паулина Иванова заела второто място. Освен това присъдили й и приза "За най-висок боен дух".

- И как мотивираш висок боен дух у децата, Евгени?

- Донякъде с личен пример и като слагам по-високи изисквания. Човек върви напред, когато излезне от комфортната си среда.

- Вероятно възпитаниците ти те обичат много.

- Е, по време на тренировка не ме обичат. Но се опитваме да създадем нещо като сеимейство тук. Да споделят, да търсят съвет и помощ ако е необходимо.

- Получава ли се?

- Да, помагам им с каквото мога. Важното е, че в мое лице те виждат не само треньор, а и приятел.

Накрая с характерното си притеснение Евгени споделя, че счита себе си за успял човек, въпреки преживените трудности. Защото според него психика се гради не с хубавото - това повтаря и на спортуващите в школата. В личен план иска само едно - да му е здраво семейството, децата му станат добри хора.

А в професионален план се цели високо - световна титла за някой от състезателите си. Убеден е, че ще успее. Защото негово мото е една японска поговорка: "Ако паднеш 7 пъти, трябва да се изправиш 8".