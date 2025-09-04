ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Русия отхвърля всички инициативи за мир

Радев за пребития полицейски шеф: Държавата трябва да гарантира здравето и живота на гражданите си

РУМЕН РАДЕВ Снимка: Архив

Основната функция на държавата е да гарантира здравето и живота на своите граждани, когато тя не може да го направи даже за директор на Областна дирекция на МВР, ние говорим вече наистина за разпад на държавността. Това каза президентът Румен Радев по повод нападението над старши комисар Николай Кожухаров в Русе.

Според него начинът на управление и говорене от най-високо ниво – и от парламента, и от политическите партии се пренася надолу към хората и това се вижда навсякъде вече по улиците на България, което по думите му е трагично.

Този разпад на държавността трябва да спре, заяви държавният глава.

На журналистически въпрос за новия политически сезон президентът Румен Радев отговори, че очаква напрегната политическа есен.

Старши комисар Николай Кожухаров се намира в тежко състояние в болница. Към Русе пътуват главният секретар на МВР Мирослав Рашков и министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

РУМЕН РАДЕВ

