Зеленски: Русия отхвърля всички инициативи за мир

Почина единият от работниците, пострадали при трудова злополука в завод "Арсенал"

Завод "Арсенал" СНИМКА: Архив

Починал е единият от работниците, които пострадаха при трудова злополука в завод "Арсенал" в Казанлък, потвърдиха за БТА от прокуратурата в Стара Загора. Смъртта на 46-годишния мъж е настъпила няколко часа след инцидента при извършване на хирургическа интервенция в болницата. Другият пострадал е в болнично заведение с причинени травми. 

Разследването на трудовата злополука ще се води от Окръжната прокуратура в Стара Загора. Досъдебното производство, което до момента се водеше под надзора на Районната прокуратура, ще бъде преобразувано в следствено дело, като действията по него ще се извършват от следовател към Окръжен следствен отдел в Окръжната прокуратура. То е образувано за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, посочиха още от обвинението.

Трудовата злополука е настъпила в 10:30 часа днес в цех в казанлъшкия оръжеен завод по време на извършване на ремонтни работи на сепаратор на центрофуга за нитроглицерин. В помещението не е възникнал пожар и не са причинени материални щети. 

