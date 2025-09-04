Кметът на Русе: Шефът на полицията е без опасност за живота

Животът на шефът на полицията в Русе Николай Кожухаров не е в опасност, но все още е в интензивно отделение.

Това каза кметът на дунавския град Пенчо Милков пред bTV.

"Това е проява, която е нечувана. Разтърси не само нашия град. Той бе нападнат в късните часове, в болница е, ще се възстанови. Полицията си върши работата, отговорните ще бъдат задържани, цялата информация ще получим от отговорните органи. Всичкият ресурс- и общински камери, са предоставени на полицията", обясни Милков, който бе включен в ефира на предаването "Лице в лице".

"Трябва да сме по-обострени към тези прояви. За мен такава атака е недопустима. Това е най-голямата опасност, трябва да сме непримирими и към вербалната агресия, и към тази, която се превръща във физическа, дори към шеф на ОД на МВР. Всеки млад човек има сила, трябва да я целеустреми. Не са модерни проявите на агресия, всичко се споделя в социалните мрежи вече. Модерно е да правиш добро", коментира още той.