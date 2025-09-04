Румъния води най-многобройния отбор на Балканското първенство по карате шинкиокушин в Русе

Румъния ще изпрати най-многобройната делегация от състезатели за Балканското първенство по карате шинкиокушин, което ще се състои на 6 септември /събота/ от 10 часа в зала "Арена Русе". Това стана ясно на днешната пресконференция в пресклуба на БТА в Русе, на която присъстваха заместник-кметът Борислав Рачев, шихан Борис Николов - председател на Федерация Българско карате шинкиокушин (ФБКШ), шихан Георги Попов - технически директор на ФБКШ, Дима Янева - главен секретар на ФБКШ и Цветелина Владикова - технически секретар на ФБКШ, съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Състезание от подобен ранг ще се проведе за първи път в България. Заместник-кметът Рачев подчерта, че организирането на първенство от такъв мащаб представлява едновременно голямо предизвикателство и огромна възможност за града. "Това е шанс да покажем спортния дух на Русе и да превърнем състезанието в празник на волята, дисциплината и уважението. Вярвам, че всички участници ще дадат максимума от себе си, а публиката ще стане свидетел на честна и достойна надпревара", заяви Рачев.

Председателят на ФБКШ Борис Николов изрази благодарност към кмета Пенчо Милков и неговия екип за подкрепата, която Община Русе оказва в организацията на първенството. "Най-важният резултат, който целим с това състезание, е да мотивираме децата да спортуват повече, да се откъснат от екраните и да се ангажират с физическа активност", обясни Николов.

Той обяви, че официални гости на събитието ще бъдат Анка Уолмен (пети дан от Румъния) - председател на Румънската федерация и генерален секретар на Европейската карате организация, и Ян Белоу (седми дан от Дания) - председател на Европейската техническа комисия.

Техническият директор Георги Попов уточни програмата на състезанието и обясни, че в първата част каратеките ще се състезават в дисциплината ката, а след 13 часа ще започнат двубоите в дисциплината кумите.

Публиката ще може да проследи надпреварата между близо 300 представители от България, Турция, Гърция, Румъния и Хърватия. Входът за първенството е свободен.