Наторяване на ниви с оборска тор е причина за лошата миризма в Сливен

Наторяване на ниви с оборска тор е причина за неприятна миризма в Сливен през последните дни. Това установиха от Областната дирекция по безопасност на храните ( ОДБХ) - Сливен.

От дирекцията са извършили проверка във връзка с постъпили оплаквания от граждани за силна миризма на оборска тор, която се усеща в югоизточната част на Сливен.

Установено е, че миризмата се дължи на наторяване с оборска тор на ниви в местността Рамануша в землището на града. Незабавно започна заораване на разпръснатата тор, като се очаква до края на седмицата миризмата да намалее и да изчезне.

На земеделския производител са дадени с предписание ясни и конкретни указания за спазване на правилата при наторяване и заораване още в същия ден на разпръскване на торовия азотсъдържащ субстрат, съгласно т. 4 от Общите мерки на Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони за периода 2024-2027 година, посочват от ОДБХ, цитирани от БТА.

Торене с птича тор край сливенския квартал "Речица" през септември 2016 г. стана причина за множество оплаквания и предизвика проверки от страна на РИОСВ - Стара Загора.