Радев: Скандълът със самолета на фон дер Лайен е измислен, не виждам проблем

Това е един измислен скандал. Мисля, че тази сутрин го затвориха както министърът на транспорта, така и отговорът на министър-председателя на въпроси в парламента. Така президентът Румен Радев коментира пред журналисти в Плевен случая със заглушения GPS на самолета на Урсула фон дер Лайен по време на посещението си в България.

Няма постъпила официална информация за смущения от такъв вид от стотици прелитащи самолети над България, нито от работата на Военновъздушните сили, които работиха паралелно - хеликоптерите в авиобаза Крумово, допълни Радев.

В авиацията системите за навигация са многократно резервирани, така че ако едно средство има някакви смушения, продължаваш по други средства. Аз не виждам никакъв проблем, каза още държавният глава.

На 31 август председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и премиерът Росен Желязков посетиха "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) в Сопот. На следващия ден британският вестник "Файненшъл таймс" съобщи, че предполагаема руска намеса е довела до смущения на GPS навигацията на самолета на председателя на ЕК близо до Пловдив. По-късно от преслужбата на Министерския съвет потвърдиха, че по време на подхода за кацане на самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив е изчезнал GPS сигналът.