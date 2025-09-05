2214 метра пешеходна зона прави Пловдив европейски първенец

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Знаковата улица "Иван Вазов" – една от гордостите на града, става част от маршрута

Една разходка в центъра на Пловдив пренася посетителя в различни епохи, но още по-впечатляващо е, че той има възможност да измине най-дългата пешеходна зона не само у нас, но и в Европа.

Главната улица е известна с ансамбъла от старинни сгради,

строени в края на XIX и началото на XX век. Всяка от тях е с неповторим стил и създава невероятна атмосфера.

Ако човек тръгне от ул. "Карловска" в кв. "Кършияка", прекоси Пешеходния мост, мине през ул. "Райко Даскалов" и продължи на юг, една от знаковите спирки е Римският стадион. Това е мястото, където в Античността са се провеждали прочутите Александрийски, Кендрисийски и Питийски игри в чест на Аполон - главното божество на Филипопол. До него се издига минарето на внушителната Джумая джамия със слънчевия часовник.

Продължавайки към централния площад, от двете страни се извисяват впечатляващи старинни сгради. Пред пространството до шадравана с пеликаните го очакват хубави кафенета и заведения. Поемайки дъх, продължава до обновения централен площад, от който се откриват гледки към Северната и Западната част от Римския форум. След ремонта част от ул. “Иван Вазов” става пешеходна.

Цялото това разстояние е 1750 метра. С него градската управа претендира, че Пловдив разполага с най-дългата пешеходна зона. Но сега амбицията е да я удължи с още 374 метра, за да достигне рекордните 2 километра и 124 метра.

За целта ще приобщи част от друга емблематична улица със старинни сгради и вековни чинари - "Иван Вазов". Намерението е тя да стане пешеходна в отсечката от кръстовището с ул. "Авксентий Велешки" до централния площад.

Поръчката за новата отсечка е с прогнозна стойност 5 833 333 лв. без ДДС. И за нея са кандидатствали 5 фирми. Най-евтиното ценово предложение е 4 672 891,40 лв. без ДДС.

Ул. "Иван Вазов", бившата "Стационна", е една от гордостите на Пловдив. Именно през ноември 1920 г., слизайки на гарата, народният поет

Иван Вазов минава по нея с колесница

за 50-ия си творчески юбилей. Почти целият град го посреща. Когато стига до Военния клуб, му съобщават, че улицата ще бъде кръстена на него. И оттогава тя носи името на Патриарха на българската литература.

На тази улица се преплитат различни епохи. По нея са отеквали налъмите на тютюноработниците в началото на XX век. Там са разположени част от емблематичните складове, някои от които все още са запазени. Градските власти смятат за напълно уместно да я приобщят към пешеходната зона. Джумая джамия е интересна и една от задължителните спирки при разходка по пешеходната зона на Пловдив.

Средствата за преустройството ще дойдат от обещаните от държавата 350 млн. лв. за Пловдив. Те ще бъдат разпределени в 3 г. за различни инфраструктурни обекти. Предвижда се цялата улица да бъде на едно ниво - рехабилитация на паважната настилка, подмяна на тротоарите и бордюрите и приспособяването им за хора в неравностойно положение.

Преди това ще подменят старите водопроводи и канализация, ще се направи по-добро отводняване. Предвижда се подмяна на осветлението, но ще се монтират нови стълбове от чугун с енергоефективни LED улични осветителни тела.

Първата стъпка за превръщането на ул. "Иван Вазов" в пешеходна бе премахването на стария паркинг в края преди години. Той опираше точно в пл. "Централен".

От няколко години точно в тази зона се провежда фестивалът "Улица Станционна",

а пространството се изпълва с публика. Наблизо е Народната библиотека "Иван Вазов" - най-големият храм на знанието в Пловдив. Тя е втора след Националната "Св. св. Кирил и Методий". На същата улица е прочутата гимназия "Патриарх Евтимий", известна в миналото като "Лиляна Димитрова".

В образцовото училище са трупали знания видни пловдивчани, сред които и бившият президент Петър Стоянов.

Наблизо е и Музикалното училище, от което също са излезли прочути музиканти, като Милчо Левиев, диригентът Найден Тодоров и цигуларят Марио Хосен.

"С преобразяването на ул. "Иван Вазов" ще дадем нов живот на едно от най-значимите градски пространства, като същевременно съхраним духа . Ще има ново озеленяване, в пешеходната зона ще се поставят пейки, нови бетонни кошове за отпадъци, ще се монтира и подземен контейнер", обяснява кметът на Пловдив Костадин Димитров.