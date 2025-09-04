Хванаха 15 пияни и 14 дрогирани зад волана през изминалото денонощие

В рамките на изминалия ден са установени общо 15 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 7 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 8 - с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 14, седем отказали тестване, съобщават от МВР.

13993 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата. Извършен е контрол на 17359 водачи и пътници. Съставени са 4594 фиша и 761 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.