Община Монтана продължава интеграцията на ромски деца в училище

Камелия Александрова

Община Монтана Снимка: Камелия Александрова

За трета поредна година община Монтана ще работи по проект за образователна десегрегация и интеграция на учениците от кв. „Кошарник" съобщи кметът Златко Живков. Това е основната цел на проекта ни „Подпомагане на община Монтана за осигуряване на подкрепяща образователна среда", одобрен за финансиран по национална програма на Министерството на образованието и науката. Монтана е една от 14 –те общини в страната, които ще работят по тази програма.

За 218 деца от ромския квартал е осигурен безплатен транспорт до пет от училищата в града. Това е базисно условие, да присъстват в час. Също така на повечето от тях - 198 ученици ще бъдат предоставени учебни пособия и материали. Образователен медиатор ще осъществява връзката училище – семейство и ще следи за прояви на дискриминация.

По проекта ще се организират и различни дейности за по-добрата интеграция на ромските деца в училищната среда като спортни празници, общи работилници и други творчески инициативи.

„Една от най-важните дейности е работата с родителите, приобщаването им и ясното осъзнаване на отговорностите им в процеса а възпитанието и образованието на техните деца", уточни Лозка Никова – гл. експерт „Училища" в община Монтана.

Партньори на общинато по проекта са 5 училища в града

Община Монтана
