Край на фунията по “Голямоконарско шосе” – разширението приключва до 4 месеца

Важни булеварди се отпушват след цялостни ремонти, отлагани с години

Усилено обновяват и образователната инфраструктура в града

Още една входно-изходна артерия на Пловдив ще бъде завършена до края на годината. Работници и техника ударно разширяват последните 800 метра от "Голямоконарско шосе".

Това е едно от трасетата, които свързват втория по големина град с магистрала "Тракия". Беше тясно и се получаваше нещо като фуния - колите на влизане и излизане от Пловдив образуваха колони, тъй като попадаха в стеснение. Строителството върви с бързи темпове и като че ли вече му се вижда краят.

"Досега нямаме неспазен срок, ще се справим

и с "Голямоконарско шосе", обяви изпълнителят Цанко Драгиев на 7 май, когато стартира вторият етап от реконструкцията. Тя обхваща 800 метра дължина и се разширява с още едно платно до табелата на Пловдив. Срокът за изпълнение е една година, но Драгиев увери, че ще се справят за 159 дни, "ако Господ е с нас".

Инвестицията по проекта на община Пловдив е 18 млн. лева и е осигурена от държавния бюджет. Толкова струваше и първият етап, който вече е завършен - от бул. "Дунав" до Хладилника.

През лятото в Пловдив се работи активно и въпреки неудобствата от ремонтите шофьорите си дават сметка, че е въпрос на време пътищата да бъдат изцяло обновени.

Голям ремонт тече и на източното платно от бул. "Васил Априлов" в отсечката от бул. "Шести септември" до моста на Университета по хранителни технологии. В тази зона непрекъснато ставаха ВиК аварии. Проблемът се реши още през 2024-а с прокарването на нови тръби в западното платно.

Сега вече се асфалтира и източното, което до началото на септември трябва да е напълно готово.

Довършват се и проекти от миналия мандат, след като кметът Костадин Димитров обеща приемственост. Така например беше асфалтирана последната отсечка от бул. "Дунав", която беше разкопана по Водния цикъл. Навярно и

"Брезовско шосе" щеше отдавна да е приключено, но се появи археология

Там се проучва праисторическата Плоска могила и археолозите обещават да са готови до няколко месеца. Оттам насетне следва поставяне на тръбите, асфалтиране и пускане на движението. И това трасе попада във Водния цикъл. Затворено е от 2022 г. Археолозите са категорични, че работата им изисква време, защото става въпрос за обект, от който преди хилядолетия е тръгнал животът в града.

За дългоочаквана реконструкция е затворено и "Рогошко шосе". Отсечката беше в трагично състояние. Миналата година бяха направени 1,1 км от нея. Инвестицията е 15 млн. лева, а целият участък е около 4 км. И там обещанието е да стане до края на годината. Ремонти вървят на доста места в Пловдив.

Работи се и по "Кукленско шосе", където проектът е от 2019 г., но дълго време беше изоставен. Миналата година беше приключена част от дейностите. Сега се ремонтира източното платно с подмяна на водопровода в периметъра от митницата до изхода на града към Родопската яка.

Има одобрен проект за разширение и на ул. "Царевец" от "Пещерско шосе" до бул. "Свобода" с още едно платно. Върви отчуждаване на бъдещата връзка на бул. "Свобода" до парк "Отдих и култура", за да стане алтернативна артерия на "Пещерско шосе", което се задъхва от трафик.

Подготвя се нова стратегическа пътна връзка

с продължението на бул. "Санкт Петербург". Обявена е обществена поръчка за избор на изпълнител. Трасето ще върви от бул. "Освобождение" до кръговото кръстовище на бул. "Цариградско шосе" и "Ягодовско шосе". Ще е с две платна, разделителна ивица и автобусни спирки.

Смята се, че ще подобри транспортното обслужване и ще повиши пропускателната способност. Ще бъде изградена подземна инфраструктура, както и тротоари, велоалеи, вертикална и хоризонтална сигнализация, канализационни и водопроводни връзки, озеленяване, поливна система и достъпна среда за хора с увреждания.

Обектите на общината не са само инфраструктурни. С пълна пара се работи по

реконструкция и преустройство на емблематичното кино "Космос"

Инвестицията за него е 12 млн. лева. Повече от 3 десетилетия беше изоставено. Сега намерението е да се превърне в артцентър.

Усилени ремонти вървят и на образователната инфраструктура. С подкрепата на държавния бюджет се обновяват Хуманитарната гимназия "Св. св. Кирил и Методий", СУ "Пейо К. Яворов", НУ "Св. Климент Охридски", ОУ "Димитър Талев", ОУ "Яне Сандански" и ОУ "Райна Княгиня". Работи се и по проектите за изграждане на 3 нови училища в Пловдив, сред които и сграда на Математическата гимназия.