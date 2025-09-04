Зафиров в Пекин само като лидер на БСП, по тази линия премиерът не му бил началник да казва с кого да се вижда (Обзор)

Борисов: Китай не е вражеска държава, но не пуснах хора от ГЕРБ заради някои неприемливи гости на парада

Премиерът не е началник на председателя на БСП, за да му нарежда къде да ходи и с кого да се вижда. Това заяви зам.-шефът на соцпартията Иван Таков по повод реакциите, които предизвика посещението на водената от Атанас Зафиров делегация в Китай. Вицепремиерът е лидер на БСП.

Официалната визита е по партийна линия и по покана на председателя на Китайската народна република и генерален секретар на Китайската комунистическа партия Си Дзинпин. Освен Зафиров в Пекин са и заместниците му в партията Калоян Паргов и Иван Иванов (също и регионален министър), както и двама зам.-министри, които са членове на червеното Изпълнително бюро - Дора Янкова и Стефан Бурджев. Те присъстваха на официалния военен парад в Пекин по повод 80 г. от края на Втората световна война, сред официалните гости на който бяха руският президент Владимир Путин и севернокорейският Ким Чен Ун.

Във вторник премиерът Росен Желязков разказа, че е разбрал от медиите за визитата, а Зафиров и Иванов са в платен годишен отпуск, а не в командировка. В Китай те “обменят вероятно партиен опит”, допусна той. Премиерът няма отношение по партийните инициативи на един от коалиционните партньори, коментира още Желязков тогава.

“Те са на официално посещение там, не държавно, но партийно. И не са екскурзианти”, обясни Иван Таков пред bTV. Визитата била от изключителна важност и той изрази съжаление, че неотложни ангажименти му попречили да пътува с другарите си. Припомни, че през май Зафиров беше на официално държавно посещение в Китай в качеството си на вицепремиер и попита защо тогава никой не е коментирал. По време на въпросната си официална визита вицепремиерът имаше изказване на бизнес форум “Китай - Централна и Източна Европа” и участва в изложението в град Нинбо, в което традиционно е представяна и България.

Сега обаче посещението му в Китай предизвика политически брожения, а в парламента ПП-ДБ дори поискаха оставката му като вицепремиер.

Зафиров бе защитен от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. “Не знам Китай да е обявен за вражеска държава! Не съм чул Европейската комисия да има директива срещу посещение в Китай. Опитват се да направят скандал там, където няма никакъв скандал”, коментира той. Шефката на ЕЦБ Кристин Лагард беше в Пекин, добави Борисов. Даде и пример, че лидерът на ПП Асен Василев “работи много добре с Китай и с Китай трябва да се работи”. А декларацията на ПП-ДБ била “поради липса на мотиви да се шуми и да се определя евро атлантическата ориентация”. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов защити Зафиров, като обяви, че визитата му в Китай е по партийна линия. Снимка: Николай Литов

“Всяка партия има лидери и политика. Зафиров е там като лидер на партия, тя е столетница и винаги е имала такава политика. Аз не се меся никога в работата на други партии”, каза Борисов. И допълни, че “за да не бъде обвързано правителството, са отишли с техни пари по време на отпуск”.

Борисов напомни на ПП-ДБ, че БСП са били в коалиция и с тях. “Аз не съм ги избирал БСП и ИТН, и “ДПС - Ново начало” да ни подкрепят, защото са най-добрите и приемливите за ГЕРБ. Не бях избирал и ПП-ДБ, но математиката тогава изискваше да се направи сглобка, а сега - такова малцинство”, обясни тай.

А на коментар на журналист, че Зафиров е застанал до диктатори като Путин, отвърна: “По същата логика президентът Путин беше в САЩ с президента Тръмп - ние трябва да питаме защо наши хора са били в Щатите”. После обаче допълни, че САЩ винаги са били и ще бъдат най-големият партньор на Европа.

Все пак като политик с опит не е изпратил хора от ГЕРБ в Китай въпреки получените покани. “Там има лидери, които не са приемливи за нашата външнополитическа ориентация”, обясни той.