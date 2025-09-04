ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Русия отхвърля всички инициативи за мир

Младежи без криминални прояви са четиримата задържани за побоя над шефа на полицията в Русе

Вътрешният министър Даниел Митов и главният секретар на МВР Мирослав Рашков проведоха оперативно съвещание с част от ръководния състав на ОДМВР-Русе Снимка: МВР

Младежи без криминални прояви са четиримата задържани за побоя над шефа на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров. Те са открити на домашните си адреси.

Групата нападнала полицейският шеф, след като им направил забележка, че дрифтят. Те не знаели кой е той. Полицаят е опериран и е в болница.

Вътрешният министър Даниел Митов и главният секретар на МВР Мирослав Рашков проведоха оперативно съвещание с част от ръководния състав на ОДМВР-Русе, заради побоя над шефа на полицията в града. Освен конкретния случай, тема на обсъждане бяха средата за сигурност и обезпечаването на обществения ред на територията на областта, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Главен комисар Мирослав Рашков разпореди организационни мерки за засилено полицейско присъствие, особено в тъмната част от денонощието. Усилва се контролът за спазване на Закона за движение по пътищата и за недопускане на агресивно и рисково шофиране. Започва и специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотични вещества.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Вътрешният министър Даниел Митов и главният секретар на МВР Мирослав Рашков проведоха оперативно съвещание с част от ръководния състав на ОДМВР-Русе Снимка: МВР

