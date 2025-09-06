Пускат риби, лебеди и къдроглав пеликан в езерото на зоопарка на Пловдив

От 10 г. един пирон не е забит там. Работим така, че през 2027-а да бъде съживен и открит, казва зам.-кметът Иван Стоянов

Възможно ли е изоставеният от 10 г. зоопарк на Пловдив да заработи и да се изпълни с живот, питат се мнозина. Намерението на местната власт е това да стане до 2 години, но първата стъпка е реконструкция на съществуващото декоративно езеро. То е с площ 800 кв. метра и до такава степен е обрасло и затлачено, че без ремонт няма как да стане.

Общинското предприятие "Зоологическа градина" предстои да обяви нова обществена поръчка

с прогнозна цена 250 хил. лева, след като прекрати предишната. Тя ще включва проектиране, строителство и авторски надзор.

Предвижда се в езерото да има каскади, а във водите му да плуват около 100 риби и над 50 птици, в това число ням и черен лебед, къдроглав пеликан и мандаринка.

Според изискванията водната атракция трябва да е с автоматизирана и самопочистваща се филтърна система. Необходимо е още да се изгради нов дървен мост, тъй като съществуващият е прогнил, да се сложи двойна врата на ограждението и да се отведат излишните води.

Около езерото е направен изкуствен остров, където има няколко места за гнездене. Водното съоръжение е с нарушена хидроизолация и по тази причина е наложително поставяне на нова.

Заради 10-годишното нефункциониране на обекта, откакто е изграден, декоративната растителност е превзета от плевели и буквално е изчезнала.

"Амбицията ни е до края на 2027 г. зоопаркът да отвори врати", казва зам.-кметът по екология Иван Стоянов. Той припомни, че за капиталови разходи са предвидени 900 хил. лева от бюджета.

Предстои пускане на още една поръчка - за нова природосъобразна детска площадка в самия зоопарк, защото старата е изгнила.

"Ще се направи нова, модерна и еко. Тя ще е в съседство с научнообразователния център, който е вдясно от входа. Ще е близо до фермерския кът, където децата да могат да се запознават с типични български породи като каракачанска овца, магаре и други", обясни Стоянов.

Той припомни, че общинският съвет е одобрил програма за окончателното завършване на зоологическата градина. Тя е на стойност 10 млн. лева.

"Кандидатстваме за средства по Програмата за реновиране на зоопаркове в България - 19 общини са одобрени, сред тях е и Пловдив. Можем да получим 4,1 млн. лева", допълни зам.-кметът.

По думите му в началото на следващата година се очаква да бъде пусната и поръчка за строително-монтажни работи на целия зоопарк и евентуално през март-април може да бъде избран изпълнител. Така през 2027 г. е напълно реалистично да имаме частично или напълно обновена зоологическа градина", оптимист е Иван Стоянов. Зам.-кметът по екология Иван Стоянов (вляво), градоначалникът Костадин Димитров и шефът на зоопарка Венцеслав Петков са амбицирани зоопаркът да отвори през 2027 г.

Кметът Костадин Димитров си постави за цел в следващите 2 г. да има напредък

по този обект, който беше започнат през 2014 г., изграден и изоставен през следващата 2015-а. Оттогава всичко направено се руши, а инвестицията, вложена там, бе за близо 5 млн. лева.

"Което може да се запази от направеното, ще се запази. Но по дървените части на хабитатите всичко е изгнило", твърди Стоянов. Той припомни, че лицензът на предишния зоопарк беше отнет през 2008 г., тъй като условията за отглеждане на животни не отговаряха на изискванията. През 2015 г. беше почти изграден, но след това спря и до ден днешен е в нищото. Повече от 10 г. няма един забит пирон. И се руши", коментира Стоянов.

В момента обитателите в зоологическата градина са 16 маймуни и два гарвана

Едва след като се реконструира, може да се мисли за доставка на животни.

От тази година предприятие "Зоологическа градина" има директор - Венцеслав Петков. Новият шеф е завършил Биологическия факултет в Пловдив и започна с голямо желание.

Смятал, че няма да завари нищо. Но след като видял зоопарка, харесал мястото и се заловил да го възроди.

"Амбицията му не е намаляла, привлече специалисти, премести се от Русе да живее в Пловдив. В момента с "Градини и паркове" и "Чистота" подрязват дърветата, изгребват наноси от езерото. Петков изнася лекции в зоопарка, като обяснява как ще изглежда, какво трябва да се види и какви животни ще има.