4400 държавни имота може да се пуснат на търг или дадат на общини - ветото на Радев падна (Обзор)

Засега обаче не е ясно кога депутатите ще се произнесат по списъка

Парламентът отхвърли ветото на президента Румен Радев над промените в закона за държавната собственост, с които се улесни продажбата на държавни имоти. Депутатите приеха промените в последния си работен ден преди лятната ваканция, а десет дни по-късно президентът ги върна с аргумента, че правителството “разпродава държавата”.

4400 са имотите

с отпаднала за държавата необходимост,

които влязоха в първоначалния списък. Идеята на програмата за управлението им, която правителството прие на 8 май, бе да се разбере в кое ведомство какви активи има. И ако друга институция или общините имат нужда от тях, да им се прехвърлят, а непожеланите да се продадат на търг, за да се събират за детски градини и училища например.

В края на юни регионалното министерство публикува списъка с обектите за продажба, приватизация или отдаване под наем. Блогърът Боян Юруков направи интерактивна карта с всички терени и наред с ненужни и полуразрушени се появиха и такива като

амфитеатъра на древна Сердика в София

и бившия Паметник на българо-съветската дружба във Варна, както и големи военни имоти.

След политически атаки и бурни дебати в социалните мрежи в началото на август

кабинетът прати програмата в парламента

и обяви, че спира изпълнението ѝ, докато депутатите не се произнесат.

Темата породи и поредния сблъсък между правителството и държавния глава.

Ден преди да наложи ветото, Радев заяви, че кабинетът готви “най-големия грабеж от 90-те години насам”. Бързането с еврото изпразнило хазната, затова сега търсели пари, разпродавайки държавата.

“Слаб президент”,

на когото еврото му е виновно и се чуди какви небивалици да измисли, отвърна му финансовият министър Теменужка Петкова.

262 държавни имота са продали служебните правителства на Радев за 12 месеца, пресметна пък Христо Гаджев от ГЕРБ.

Така на 11 август, насред ваканцията на парламента, последва и ветото на президента. В мотивите си той изложи, че се премахват важни законови защити при някои сделки с имущество, поверено на държавата. С това се улеснявала продажбата на имоти, които

досега бяха в т.нар. забранен списък за приватизация

С приетите промени отпадна изискването продажбата на имоти с поне 50% държавна собственост да става само след решение на Народното събрание по предложение на правителството.

В което Радев видя отказ от конституционни правомощия, поверени на изпълнителната власт, и опит за прикриване на отговорност.

Предвидено беше още продажбата на имоти, собственост на военното министерство, да става чрез областните управители или регионалния министър през Агенцията за публичните предприятия и контрол. Досега

МО единствено можеше само̀ да продава имотите си

В сряда, първия ден след лятната ваканция на депутатите, правната комисия на НС отхвърли ветото и още в четвъртък точката влезе в дневния ред на парламента. Все пак се появиха и нюанси в позициите на партиите зад кабинета. Членът на комисията от ДПС-Ново начало Хамид Хамид заяви, че в искането на държавния глава има норми, които си заслужава да бъдат приети. Напомни, че лидерът им

Делян Пеевски ще внесе проект, с който се въвежда “пълна забрана

за продажба на държавно имущество” и се иска закриване на Агенцията за публичните предприятия и контрол.

В пленарната зала обаче дебатите преминаха бързо, а ветото бе отхвърлено със 126-те гласа на ГЕРБ, ДПС - “Ново начало”, БСП, ИТН и триматата независими, напуснали АПС. От ПП-ДБ, МЕЧ и “Величие” гласуваха “против”.

Управляващите обаче не коментираха какво в крайна сметка ще стане със списъка, който МС им прати в парламента.