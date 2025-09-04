Джип се качи на спирка във варненския кв. "Аспарухово"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шофьор на джип с варненска регистрация се е качил на тротоара до оживена спирка в кв. "Аспарухово" във Варна, научи "24 часа".

Колата е ударила колче от конструкцията на спирката, което пада върху възрастна жена и я наранило леко. Други пострадали няма.

Цяло чудо е, че не е имало повече хора по това време на деня, коментират очевидци.

Инцидентът е станал в 17.25 ч., съобщиха от пресцентъра на полицията.

Оттам заявиха, че водачът е загубил контрол над превозното средство, като не уточняват причините за това.