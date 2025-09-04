Само 5 минути кръжал самолетът на Урсула и няма доказателства да му е заглушаван GPS сигналът, Желязков видя хибридна атака на опозицията (Обзор)

5 минути е обикалял самолетът на Урсула фон дер Лайен, преди да кацне на летище Пловдив. Това е допустимо забавяне. Не са установени аномалии, които да съответстват за нарушения на сигнала, както и няма данни за руска намеса или хибридна атака.

Така премиерът Росен Желязков обясни в парламента проблема с GPS сигнала на самолета на шефката на Еврокомисията. Той бе изслушан по искане на Атанас Атанасов от ПП-ДБ, но по-късно пред медиите обвини опозицията в “хибридна информационна атака” и определи случая като “информационна каша”.

Фон дер Лайен бе в България в неделя. Заедно с Желязков посетиха ВМЗ - Сопот. Визитата ѝ бе част от обиколка в 7 държави, които са близо до войната между Русия и Украйна.

От българска страна не са констатирани смущения в GPS сигнала, няма данни за външно въздействие и върху други самолети, прелетели в района по същото време. “След проверка на записните данни на самолета видяхме, че няма индикации за притеснение от пилота. 5 минути летателното средство е кръжало в зоната на изчакване, като през цялото време качеството на сигнала е било добро. Все пак частични прекъсвания в сигнала са нормални в гъстонаселените райони, а в този случай връзката е била непрекъсната”, обясни Желязков.

Той бе категоричен, че не става въпрос за хибридна атака, а за нарушения в честотите, като след старта на военните действия в Украйна през 2022 г. се наблюдава повишен брой подобни смущения. За целта по протокол на Агенцията за авиационна безопасност към ЕС се изисква информация за тях, прави се постоянен мониторинг и се докладват. И допълни, че подобни смущения не се квалифицират като инциденти, които да изискват разследване.

“Екипажът на самолета е информирал за смущения на сигнала от навигационната система GNSS, което е стандартна процедура. Осъществено е нормално кацане, без усложнения и риск за хората”, каза Желязков. Изчезването на GPS сигнала не е отчетено от наземните прибори, показала проверката. Но това не означава, че не е регистрирано от тези в самолета, обясни премиерът.

“В случая не става въпрос за спуфинг - подмяна на картината, примерно кацате в Пловдив, а на GPS-а излиза, че се приземявате в Тбилиси. Това е замаскиране и подмяна. В случая има интерференции, които се дължат на намеса в радиочестотния спектър от уреди, разположени в Крим. Това е начинът, по който Руската федерация води своята радиоелектронна война с Украйна. Но в резултат страдат всички държави от Финландия до Либия”, поясни още Желязков. Той заяви, че официално никоя българска институция не е информирала ЕК за потенциална руска хибридна атака върху полета.

Никога не сме твърдели, че в случая става дума за целенасочени действия, заяви малко по-късно говорител на ЕК в отговор на въпроси. Той каза, че е имало смущения на GPS сигнала преди кацането на самолета и българското РВД е потвърдило това. За съжаление, това не е изолиран случай, има множество съобщения за заглушаване на GPS сигнал, особено по източните граници на ЕС, след началото на руското нападение срещу Украйна. Това се отразява на движението на самолети и кораби, затова търсим общоевропейско решение, поясни говорителят.