Във всички учебни заведения в Пловдив има фелдшери, преминали курсове

Предвидени са обучения, свързани с алергичните реакции и за деца със специални потребности

Във всяка училище в Пловдив има медицински кабинет и квалифициран здравен работник, който се грижи за децата, каза шефката на дирекция "Здравеопазване" в общината Лилия Недева. Според наредбата за здравните кабинети в детските заведения и училищата

един фелдшер може да обслужва минимум 800 деца,

но в Пловдив дори и в най-малкото учебно заведение има медицинско лице. Кабинетите са заредени с всички необходими лекарства.

"Всички училищни бази са напълно покрити с медицински персонал. За пример мога да дам ОУ "Алеко Константинов", където и в двете сгради, които са на различни места в града, работят медицински лица. Това е част от политиката на общината за осигуряване на безопасна и здравословна среда за децата", допълни Недева.

В СУ "Свети Патриарх Евтимий", което също разполага с две бази на различни места, фелдшери има и в двете сгради. За учебните заведения, които са на двусменен режим, дежурствата на медиците покриват цялото време, в което има деца. Всяка година те са длъжни да минават обучения - за спешна първа помощ, спазване на добра хигиена и здравословно хранене при учениците. Такива курсове не липсват и за фелдшерите в учебните заведения към общината. Преди началото на учебната година от градската управа предвиждат няколко интензивни обучения, свързани със спешната помощ.

"Всички фелдшери, работещи в училищата, яслите и детските градини, ще преминат курс за оказване на първа помощ основно при алергични реакции и гълтането на езика, което забелязваме, че все по-често се среща при децата от малките класове", допълни Недева. И подчерта, че такива ситуации изискват

бърза и точна компетентна намеса,

което налага постоянна актуализация на знанията и уменията на медицинските лица. Алергични реакции също често се наблюдават при децата. По думите на Лилия Недева през последните години все повече случаи има на деца с хранителни алергии или такива, които реагират на ужилвания от насекоми.

Предвидено е и обучение за работата с хиперактивни деца и тези със специални образователни потребности. Наблюдава се значително увеличение в броя и на такива ученици.

"Тези групи често изискват по-специални грижи и различен подход, не само медицински, но и поведенчески. Някои от децата проявяват по-агресивно поведение, което води до напрежение и понякога дори конфликти между родители, учители и медицински сестри", обясни още Лилия Недева.