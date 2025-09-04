528 инцидента с превозни средства на електротранспорта през 2024 г., затягат мерките за безопасност (Обзор)

Ресорната комисия на СОС поиска от дружеството план за действие

Ватманът с 30 г. стаж не спазил всички изисквания за обезопасяване, но съветници настояха да не го уволняват

528 пътни инцидента с превозни средства на електротранспорта са станали през 2024 г., а през 2023-а - 479. От тях по вина на водачи от електротранспорта са съответно 79 и 91 инцидента. Средногодишно има по един загинал при такова произшествие. Данните изнесе шефът на “Столичен електротранспорт” инж. Евгений Ганчев, който бе изслушан на извънредно заседание на транспортната комисия в СОС. То беше свикано, след като във вторник трамвай дерайлира и се блъсна в подлеза на румънското посолство, помитайки паркиралите наоколо автомобили.

Председателят на комисията Иван Таков настоя дружеството да представи план за действие и предприетите мерки, за няма повече такива инциденти.

Извънреден инструктаж по мерките за безопасност ще бъде проведен на всички водачи и служители, отговарящи за експлоатационната част в “Столичен електротранспорт”. Освен това ще се реорганизира цялата структура в общинското предприятие, която отговаря за безопасността на движението, увери Ганчев. Той подчерта, че подобен инцидент в последните години не се е случвал, а с тези мотриси - изобщо не е имало.

Във вторник сутринта по чудо нямаше пострадали. В 4,43 ч мотрисата трябвало да се включи по линия 22 на бул. “Шипченски проход”. Ватманът слязъл, за да си купи кафе, а трамваят е задвижен от 22-годишен мъж, който дръпнал лоста на максимална скорост през оставения отворен прозорец. Оказа се, че младежът е криминално проявен, бил е пиян.

“Ватманът слиза нерегламентирано да си купи кафе, като извършва част от необходимите действия за обезопасяване на мотрисата. Не са изпълнени две от тях, които касаят пантографа и ключа. Външни лица през едно от страничните стъкла пипат джойстика и задвижват мотрисата”, обясни инж. Ганчев. Този тип трамваи е невъзможно да самопотеглят без човешка намеса.

Щетите по двете мотриси са за около 25 000 лв. на всяка. Едната може да се ремонтира, а другата ще се ползва само за части. Нанесените щети по подлеза, 5-те леки коли и микробуса ще се поемат от застраховката, но ще се търси и отговорност от виновните лица.

Ватманът ще понесе дисциплинарна отговорност, но Ганчев не уточни дали ще е най-тежката - уволнение. Предстои да се изясни и дали прозорецът е бил отворен, или не.

Че вината не е само на ватмана и той не трябва да бъде уволняван, настоя независимата Ваня Григорова. “На тях им се случва да слязат, защото имат елементарни човешки нужди. Трябва да се осигури възможност на водачите поне на последните спирки да има откъде да си вземат храна и кафе, защото при 10 часа работа очевидно е невъзможно те да не напускат превозното средство”, каза Григорова.

“Всички говорите, че трябвало да се свали пантографът, но не знаете, че това разрежда батериите, после не може да се вдигне, вика се авариен екип и се блокира движението. Говорите за инструктажи, но това е пунта мара - дават ти един лист, подписваш се и сядаш да караш. Не ватманът е причинил щетите. Той е с 30-годишен стаж, без сериозни провинения и му остава малко до пенсия. Не смятам, че след като е дал целия си трудов живот на дружеството, трябва да бъде уволняван, защото не той е бутнал трамвая. Да бъде наказан, но не и уволнен”, защити го и Иван Кирилов от БСП.

Общината да започне да изпълнява решенията на СОС за осигуряване на средства за ремонт на релсов път и за покупка на нови превозни средства, настоя Андрей Зографски от “Спаси София”.

Инж. Ганчев напомни, че ремонтът на релсовите пътища се възлага от общината, а средната възраст на инфраструктурата е 30 г. За тази година за такива ремонти са предвидени 5 млн. лева, а за миналата са били 3 млн. По думите му годишно трябва да се ремонтира поне 15-20 км релсов път, а общо в посока в столицата той е с дължина 207 км.

Ганчев изброи и всички обявени от дружеството процедури за доставка на нови превозни средства - за общо 75 тролея, 50 електробуса и 108 трамвая. Някои от тях са в напреднал етап и могат да се финализират бързо, но няма осигурено финансиране, обясни той. На превозните средства на градския транспорт да се сложат видеорегистратори, поиска пък Карлос Контрера.